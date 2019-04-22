Путешествие по Европе: "Чао, Италия! Ясу, Греция!"

Наше предвыборное путешествие по Италии подходит к концу. Из южного портового городка Бриндизи наша команда отправляется в Грецию – страну, жители которой на протяжении нескольких лет были вынуждены "затягивать пояса" и где до сих пор один из самых высоких уровней безработицы в Европе. Сейчас он достигает 18 процентов.

Елена Каваллоне: "Наше путешествие по Италии завершается в Бриндизи. А дальше Брайн едет в Грецию".

Брайан Картер: "Да, все верно. Как и другие зрители Euronews, я смотрел все ваши репортажи, все интервью, которые вы делали в разных городах Италии от севера до юга. Что на вас произвело самое большое впечатление?"

Джек Паррок: "Страна сейчас расколота, политизированна. Новое коалиционное правительство пытается многое изменить. Но вопросы миграции и безработицы по-прежнему волнуют избирателей. Уровень безработицы здесь достигает 11 процентов. Это очень важные для итальянцев вопросы в преддверии выборов. Сейчас ты едешь в Грецию. Чего ты ждешь от этой поездки?"

Брайан Картер: "Я ожидаю почти того же самого. Уровень безработицы в Греции выше, чем в Италии. Так же, как и вы, мы пересечем страну с запада на восток, снимем репортажи и зададим грекам несколько вопросов о правительстве, экономике и, конечно, о Евросоюзе, граждане которого через несколько недель будут голосовать на выборах в Европарламент".

Елена Каваллоне: "Ну что же, пора прощаться. Вот тебе ключи. Хорошего путешествия!"