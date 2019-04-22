Рекордная выручка Huawei

Выручка китайской компании Huawei, крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила около 26 млрд 800 млн долларов.

Как отмечается в отчёте компании, выручка выросла несмотря на давление со стороны правительства США и попытки Вашингтона приостановить использование странами мира разработок Huawei. В документе отмечается, что на конец марта компания поставила более 70 тыс. базовых станций и свыше 59 млн смартфонов клиентам по всему миру. Чистая прибыль Huawei по итогам первых трёх месяцев 2019 года выросла в годовом выражении на 8%.

Huawei остается мировым лидером в области оборудования для сетей мобильной связи 4G и развёртывания сетей новейшего стандарта 5G.