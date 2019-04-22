Теледебаты: акт первый

В бой за неопределившегося избирателя. В понедельник, за пять дней до парламентских выборов в Испании, лидеры четырех главных партий страны примут участие в теледебатах. Всего посоревноваться в красноречии им предстоит дважды: вторая встреча в эфире намечена уже на вторник.

Изначально предполагалось, что слово предоставят и лидеру ультраправой Vox, которая в нынешнем парламенте не представлена. Но Центральный избирательный совет дискуссии в таком составе воспрепятствовала, заявив, что это будет нечестно по отношению к другим малым партиям.

Впрочем, ситуация может уже очень скоро измениться. По последним данным, за крайне правых свои голоса готовы отдать более 10% испанцев.

Лидирует в соцопросах правящая Социалистическая партия: ее намерены поддержать свыше 30% избирателей.

Но ни одна из политических сил не может рассчитывать на парламентское большинство. И, по мнению экспертов, вопрос независимости Каталонии станет ключевым в коалиционных переговорах. Социалисты и Podemos готовы к расширению полномочий автономии, "Народная партия", "Граждане" и VOX выступают против.