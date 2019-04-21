Россиян среди пострадавших на Шри-Ланке нет: МИД

Мировые лидеры выражают соболезнования гражданам Шри-Ланки и резко осуждают серию терактов. Взрывы в столице страны и её пригородах стали самыми кровавыми нападениями с момента окончания гражданской войны десять лет назад.

Говорят очевидцы и пострадавшие:

«Я почувствовал взрыв — и тут на нас обрушилась крыша. Мы схватили детей и стали выбегать через заднюю дверь. Когда я шёл в больницу, то увидел на земле своих сына и зятя».

«Раздался громкий взрыв. Я забрался на крышу, чтобы проверить, что это было. Где-то в километре отсюда я увидел столб белого дыма. В этот самый момент рядом пролетел вертолёт».

Среди погибших и пострадавших — граждане множества государств. В числе иностранцев — туристы и верующие, присоединившиеся к местным христианам и отмечавшие Пасху.

Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Шри-Ланки:

«Я рассматриваю это как серьёзную ситуацию, как действия направленные на дестабилизацию страны и экономики. Я резко осуждаю нападения на религиозные учреждения и на столичные гостиницы».

По предварительным данным российского МИДа, граждан России среди погибших и пострадавших нет. Дипломаты рекомендуют остающимся на острове согражданам проявлять максимальную бдительность, а решение о поездке в страну — тщательно взвесить.