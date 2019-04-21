Взрывы в церквях и гостиницах на Шри-Ланке: десятки погибших и пострадавших

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке во время пасхальных празднований. В Коломбо, Негомбо и Баттикалоа нападению подверглись три католических церкви и три фешенебельных гостиницы — Shangri-La Colombo, Kingsbury Colombo и Cinnamon Grand Colombo.

Через несколько часов еще один взрыв прогремел в пригороде Коломбо районе Дехивала — в гостинице, расположенной у знаменитого Национального зоопарка Шри-Ланки. Вслед за этим прогремел взрыв в северном пригороде столицы.

Жертвами взрывов стали свыше 200 человек, в том числе не менее 35 иностранных граждан (по подтверждённым данным среди них есть граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии, Турции и Китая), около 500 человек получили ранения.

В стране вводится комендантский час (с 18:00 до 6:00). Власти закрыли доступ к социальным сетям, объясняя это необходимостью заблокировать распространение ложной информации и слухов.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Власти заявляют, что ничего не знают о мотивах нападения. Ранее МВД страны сообщало, что взрывы устроили религиозные экстремисты. Задержаны семь человек по подозрению в причастности к воскресным терактам, в ходе этой спецоперации погибли трое полицейских. Глава национальной полиции десять дней назад предупредил о том, что радикальные исламисты готовят нападения на церкви.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал произошедшее трусливым нападением на народ страны и призвал жителей к единству.

На Шри-Ланке проживают около 1,2 млн католиков.

REUTERS/Dinuka Liyanawatte