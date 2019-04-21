Северный флот в Жёлтом море

Отряд кораблей Северного флота России прибыл в китайский порт Циндао. В составе группы — фрегат «Адмирал Советского Союза Горшков», танкер, судно обеспечения и океанский буксир. Как отмечают офицеры, российские корабли нередко посещают китайских соседей с визитом, однако впервые здесь оказался отряд Северного флота.

Россияне присоединились к морякам из других стран — в том числе Индии, Японии, Филиппин, Австралии. Они готовятся к параду в честь 70-летия военно-морских сил Китая. Торжества намечены на вторник.

Австралийский фрегат «Мельбурн» Reuters

В параде примут участие более полусотни кораблей, включая единственный пока китайской авианосец «Ляонин» — бывший советский «Варяг». К 70-летию флота китайские инженеры обещают, что ускорят вступление в строй первого авианосца полностью отечественной постройки. Впрочем, его официальное имя пока так и неизвестно.