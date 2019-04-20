Новый ультиматум "жёлтых жилетов"

Очередная суббота и очередной ультиматум.

Во Франции в 23 раз проходят манифестации "желтых жилетов" под лозунгом "мы хотим жить,а не выживать". Последний "ультиматум" протестующих месяц назад привел к множественным стычкам с полицией.

Основные акции проходят в Париже, потрясенном пожаром в Нотр-Даме в начале недели. По данным агентства "Франс Пресс", шествие собрало несколько тысяч человек и стартовало в Берси на юго-востоке столицы.

На подходе к площади Республики полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ и травматические гранаты.

Согласно официальным данным, полиция задержала более 120 манифестантов и провела более 11 тысяч профилактических проверок

По данным последнего опроса, проведенного аналитического центра Opinionway, действия Эммануэля Макрона одобряют лишь 27% французов, что на 5 % меньше, по сравнению с мартом. Это самый низкий рейтинг президента с момента его избрания в мае 2017 года. По результатам другого рейтинга, составленного исследовательским центром BVA, Макрона поддерживают 32% граждан страны в ожидании обращения президента к нации по результатам проведенных во франции всеобщих дебатов.

Согласно все тому же опросу Opinionway, жёлтых жилетов поддерживают 48% респондентов и столько же не одобряют их действия.