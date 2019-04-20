13 человек убиты в мексиканском баре

В баре города Минатитлан в мексиканском штате Веракрус неизвестные открыли стрельбу по посетителям.

В результате погибли 13 человек, среди которых ребенок. В баре проходило семейное торжество.

По данным представителя штата, причины инцидента выясняются, но стало известно, что перед стрельбой неизвестные искали владельца бара. Но пока не ясно, был ли это хозяин бара, где произошло массовое убийство, и находился ли он среди посетителей.

В последние несколько лет нефтедобывающий штат стал печально известен в связи с регулярными стычками между преступными группировками и коррупционными скандалами.

Пришедший к власти в декабре 2018 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал бороться с насилием на улицах, но как показывает статистика, уровень убийств в стране за первые месяцы его правления остается очень высоким.