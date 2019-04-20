Сотни задержанных в Лондоне

В столице Великобритании уже пятый день не прекращается массовая акция защитников окружающей среды. Активисты добиваются от правительства принятия срочных мер, направленных на предотвращение климатических изменений. Сотни демонстрантов с понедельника блокируют движение в центре Лондона, заняв мост Ватерлоо, площадь Парламента и ряд перекрёстков, установив там палатки и звуковые системы, что вызвало проблемы с дорожным движением.

К протестующим присоединилась известная актриса Эмма Томпсон, обвинившая в лицемерии СМИ и правительство: "Они всегда говорили, что, мол, это наша вина, что мы летаем на самолётах, что мы лицемеры. Но знаете что? Я требовала чистых источников энергии, десятилетиями выступала и проводила акции за чистую энергию, за сокращение авиационных выбросов, но всё это было проигнорировано. А наши власти, подписав договоры, обязуясь переходить на экологически чистую энергию, совершенно ничего их этого не выполнили. И кто же в таком случае настоящий лицемер?"

Британский министр внутренних дел призвал полицейских действовать "по всей строгости закона" в отношении манифестантов. По данным местных СМИ, полицией были задержаны более 500 протестующих.

Организаторы акции, в свою очередь, заявили о намерениях заблокировать работу аэропорта "Хитроу", призвав присоединиться к ним всех неравнодушных. Они грозятся не прекращать протестов, пока власти не примут их требований.