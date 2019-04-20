Экс-президента Кучински отправили в СИЗО

Cуд города Лима приговорил бывшего президента Перу Педро Пабло Кучински к трём годам предварительного заключения под стражу до окончательного рассмотрения дела о коррупции. Согласно перуанскому законодательству, подозреваемые могут быть помещены в тюрьму сроком до трёх лет (предварительное заключение), если прокуратора располагает доказательствами, которые приведут к окончательному приговору, и могут бежать из страны либо помешать расследованию, если не будут задержаны.

80-летний экс-глава государства обвиняется в коррупции. По версии следствия, с 2004 по 2013 год бразильская строительная корпорация Odebrecht ("Одебрехт") перевела фирмам, связанным с Кучински — в этот период он был министром экономики и премьер-министром — около 4,8 млн долларов в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Политик отвергает выдвинутые против него обвинения.

Приговор был оглашён в тот же день, когда в Перу хоронили бывшего президента Алан Гарсию. В минувшую среду он выстрелил себе в голову, когда к нему домой с ордером на арест прибыли сотрудники прокуратуры. Гарсию заподозрили в том, что он мог получить 100 тыс. долларов от компании Odebrecht ("Одебрехт") в обмен на помощь в заключении выгодных для неё контрактов. В своей предсмертной записке бывший президент написал, что не виновен в коррупции.