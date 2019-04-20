В Косово вернулись семьи боевиков

В Косово вернулись члены семей боевиков группировки «Исламское государство»: 32 женщины и 74 ребёнка. Их доставили в Приштину специальным авиарейсом. Кроме них, в частично признанную республику вернулись и четверо боевиков, которых признали опасными, им грозит тюремное заключение.

В Приштине уверяют, что все, вовлечённые в террористическую деятельность, понесут наказание.

Абелярд Тахири, министр юстиции Косова:

«Мы не остановимся перед тем, чтобы вернуть всех граждан республики Косово. Вместе с тем, любой, кто совершал преступления или входил в состав террористических организаций, предстанет перед судом. Косовское правительство не допустит того, чтобы наши сограждане представляли угрозу для Запада и для наших союзников».

По данным Приштины, более 400 граждан Косова отправились в Сирию: это как примкнувшие к джихадистам боевики, так и члены их семей. Около 70 из них были убиты. В зоне конфликта остаются 87 человек.

В 2015 году в частично признанной стране был принят закон, согласно которому боевикам и наёмникам грозит 15-летнее заключение.