Расследование убийства Лайры Макки

В рамках расследования убийства журналистки Лайры Макки полиция Северной Ирландии опубликовала записи с камер наружного видеонаблюдения и мобильных телефонов. В субботу были арестованы двое подозреваемых в возрасте 18 и 19 лет.

Убийство произошло в ходе беспорядков в городе Лондондерри в провинции Ольстер в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании. Неизвестные в масках забросали полицейские автомобили коктейлями Молотова и петардами.

Уроженка Белфаста Лайра Макки занималась расследовательской журналистикой и в последнее время работала на американское издание. Гибель журналистки полиция называет террористическим нападением.

Она получила известность после выхода автобиографической книги об ЛГБТ-подростках в католической Ирландии. Накануне сотни человек собрались неподалеку от места убийства, чтобы почтить память Лайры Макки.