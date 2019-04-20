Католики готовятся к Пасхе

В преддверии католической Пасхи папа римский Франциск в пятницу вечером возглавил традиционную религиозную процессию у стен древнего Колизея.

Для Крестного хода пасхальные и молитвенные размышления в этом году подготовила сестра Эужения Бонетти — монахиня, которая много лет проработала в Кении, а затем занималась помощью африканским женщинам, попадающим в Италии в сексуальное рабство. Тексты произносятся во время 14 остановок Крестного хода.

"Среди крестов мира есть один — мигрантов, перед которыми закрывают двери из-за страха и политических расчетов", — сказал в заключение речи понтифик

В Порт-о-Пренсе — столице беднейшего государства Западного полушария республики Гаити — тысячи человек молились о переменах вместе с католическим епископом.В республике проживают шесть миллионов католиков и Страстная пятница здесь объявлена выходным днём.

В Боливии в городе Оруро около 250 скульпторов выполнили фигуры из песка, воплощающие сцены Страстей Христовых, описанные в Евангелие. В этом городе шесть лет назад была установлена 45-метровая статуя Девы Марии с младенцем Иисусом на руках, она на семь метров выше монумента Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.