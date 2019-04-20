Теракт в Кабуле — первый за месяцы

Мощный взрыв прогремел в Кабуле, у здания министерства связи Афганистана. По данным правоохранительных органов, группа боевиков совершила нападение на комплекс. Среди них был террорист-смертник за рулём заминированного автомобиля. Возле здания завязалась перестрелка.

В министерстве внутренних дел заявили, что уничтожены по меньшей мере двое нападавших. Данных о жертвах и разрушениях пока нет. Рядом с министерством связи находится и хорошо укреплённая гостиница для проживания иностранцев.

Так или иначе, пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Нападение стало первым крупным инцидентом такого рода в Кабуле за последние несколько месяцев, пока шли переговоры между представителями США и движением «Талибан». Несколько дней назад, однако, сорвалась запланированная в Катаре встреча между талибами и афганскими политиками.