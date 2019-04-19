Украинские выборы: дебаты на стадионе

В Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошено и Владимира Зеленского. Местом встречи был выбран крупнейший городской стадион «Олимпийский», где собрались более 20 тысяч зрителей, дебаты продолжались в течение часа. Планировалось, что каждый из кандидатов будет выступать со своей сцены, но действующий глава государства пересёк стадион и поднялся на сцену своего оппонента.

Первым взял слово Зеленский, который заявил, что пять лет назад голосовал за Порошенко, но теперь считает, что совершил тогда ошибку, как и многие другие украинцы. «Я не ваш оппонент, я ваш вердикт», – заявил он Порошенко.

– Я не политик, я обычный человек. Обычный человек, который пришёл, чтобы сломать всю эту систему. Я результат и следствие ваших ошибок и обещаний, Пётр Алексеевич.

Порошенко, со своей стороны, заявил, что Зеленский уклонялся от призыва в армию, когда военкомат собирался направить его на восток Украины.

– Мы стоим сегодня перед вызовами извне. Вызовами, которые потребуют от президента мужества и силы. Для того, чтобы противостоять этим вызовам, президент должен обладать международным опытом.

В первом туре голосования, прошедшем 31 марта, большинство голосов – более 30% – получил Владимир Зеленский. За Петра Порошенко, вышедшего на второе место, проголосовали мене 16% избирателей. Большинство опросов предсказывают победу во втором туре Зеленскому.