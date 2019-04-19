Зеленский против Порошенко: выбор украинцев

В воскресенье, 21 апреля, украинцы придут на избирательные участки, чтобы решить, кто станет новым лидером страны на ближайшие 5 лет. В истории постсоветской Украины это уже седьмые президентские выборы.
Фаворит президентской гонки - шоумен и телеведущий Владимир Зеленский, не имеющий опыта работы в политике, если не считать ТВ-сериала "Слуга народа", в котором актёр исполнил роль главы нации.
Если народ поддержит его на выборах, в политическом отношении Украина станет "терра инкогнита": Зеленский первый возможный лидер на пост-советском пространстве, не имеющий каких-либо политических корней. Что известно о двух кандидатах на момент голосования?
Два кандидата
В начале президентской кампании на Украине было зарегистрировано 44 кандидата, но после первого тура их число сократилось до двух, и заключительный, второй тура голосования назначен на воскресенье, 21 апреля.
Действующий президент 53-летний Петр Порошенко борется за свой пост с 41-летним шоуменом Владимиром Зеленским. Согласно опросам общественного мнения, Зеленского готовы поддержать на выборах около 72% избирателей. При этом, согласно опросам, Петра Порошенко поддерживают всего 25% населения Украины.
Феномен отрыва Зеленского в рейтингах
Как считает аналитик лондонского Chatham House Матьё Булег, популярность Владимира Зеленского в президентской гонке - это "чёткое выражение протестного голосования".
"Людям нужны новые лица и они готовы голосовать за кого угодно, - сказал Булег в комментарии для Euronews, - Он прислушивается больше, чем говорит, выслушивает опасения [избирателей]. Порошенко многое обещал, но [к концу своего мандата] не многое выполнит их этих обещаний".
Сегодня украинцы уже достаточно насытились традиционными политиками у власти, и взлёт популярности Зеленского совпал с успехом на выборах других европейских борцов с истеблишментом.
По мнению эксперта, если пытаться искать политические аналогии с Зеленским, на ум приходит звезда киноэкрана, калифорнийский политик Арнольд Шварценеггер.
"Шварценеггер также смог воспользоваться своей экранной популярностью, чтобы утвердиться в политике, - отмечает Матьё Булег, имея в виду период губернаторства бывшего австрийца в штате Калифорния. - Он окружил себя хорошей командой реформаторов и экспертов, которые знали, какие политические шаги предпринимать, хорошо владея ситуацией на местном уровне".
Какова политическая платформа Зеленского?
Владимир Зеленский пообещал сохранить для страны прозападный курс и, в то же время, положить конец военному конфликту в Донбассе, где в результате боёв украинской армии с сепаратистами, по оценкам ООН, погибло уже около 13.000 человек.
Он также заверил инвесторов, что будет настаивать на реформах, а на политическом поле - бороться с коррупцией.
В то же время, как отмечает Булег, "мы мало знаем о его предлагаемых реформах" и о том, как они, собственно, будут проводиться.
Как политик Зеленский в большой степени остаётся неизвестной величиной. С одной стороны, противники популярного шоумена ищут источники финансирования его кампании за пределами Украины, выдвигая различные версии связей с олигархами. С другой, сам Зеленский, судя по документам, неплохо зарабатывает на проектах киноиндустрии, а следовательно, вполне может позволить себе оплату президентской кампании.
Насколько кандидат-Зеленский в ближайшее время останется независимым от внешнего влияния, еще предстоит выяснить.
Важны ли эти выборы для будущего Украины?
"Глава государства на Украине представляет из себя определённое значение. Но с точки зрения того, чего он/она может добиться в политической системе, это лишь один из элементов системы - и не самый важный, - комментирует для Euronews эксперт Chatham House, - Что будет иметь большее значение для будущего страны, так это предстоящие парламентские выборы в октябре этого года, а также выборы в местные органы власти в начале 2020 года".
Согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), партия Зеленского "Слуга народа" на сегодня лидирует в парламентском рейтинге.
При всех ограничениях президентской власти на Украине, страна "необратимо движется в направлении Запада", - утверждает Матьё Булег. Важность этих выборов заключается в том, что с момента обретения независимости от СССР "впервые на Украине проходят по-настоящему справедливые и прозрачные выборы в плане конкуренции кандидатов. И потому, это переломный момент".
Несмотря на высокий уровень поддержки, украинцы неоднозначно относятся к Зеленскому, о чём свидетельствуют интервью, записанные в Киеве корреспондентом Euronews.
Предприниматель Ярослав Ведмин сожалеет о том, что Зеленский стал фаворитом гонки при "серьёзной поддержке телевидения", а на выбор избирателей повлиял "абсолютно вымышленный персонаж".
Однако дипломат, бывший украинский консул в Анкаре Богдан Еременко поддерживает Зеленского, который, по его словам, не подвержен политической коррупции, поскольку является новичком в политике.