Украина в ожидании дебатов кандидатов в президенты

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут сегодня вечером на киевском стадионе "Олимпийский". Непосредственно в спорткомплексе наблюдать за решающей схваткой соперников смогут 60 тысяч зрителей. Предусмотрена и прямая телетрансляция. Что ожидают от этой встречи избиратели?

"Смотреть я буду, но я отлично понимаю, что в первую очередь, это зрелищный спектакль, а не содержательный диалог. Причем с обеих сторон".

"Я в принципе определилась со своей позицией на выборах, поэтому не буду смотреть, и не хочу смотреть. Но я надеюсь, что те, кто собрался покупать кота в мешке, сделают свои какие-то другие выводы. Мнение изменят свое".

"В данном случае я в отчаянии. Я хочу проголосовать за Украину и не знаю, как я могу это это сделать".

Владимир Фесенко, политолог: "Это будет диалог глухих. Каждый будет говорить о своем и не слушать другую сторону. Нормальных дебатов, нормальной дискуссии, диалога не будет. Это будут либо дебаты в формате агитации - каждый о своем, и не будет слушать своего оппонента, либо дебатов вообще не будет".

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В первом туре Владимир Зеленский получил чуть более 30% голосов, Петр Порошенко - около 16%.