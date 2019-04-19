Полиция не пустила эко-активистов в Хитроу

Полиции пока удаётся держать под контролем ситуацию у лондонского аэропорта «Хитроу», где собрались эко-активисты движения «Бунт вымирающих» (Extinction Rebellion). Стражи порядка сообщают, что не допустили манифестантов на ведущие к терминалам дороги.

Страстная пятница — традиционное время отпусков в Великобритании, и если бы доступ в аэропорт был заблокирован, это привело бы к тяжёлым последствиям.

«Я пришёл сюда из-за страха за своё будущее, и за наше общее будущее. Я люблю планету, я люблю всех её жителей. Этот страх и эта любовь придали мне храбрости и заставили прийти сюда».

«Никто ничего не делает, никаких перемен, никаких заметных шагов со стороны правительства. Это абсолютно неприемлемо, это сумасшествие, это неправильно. Люди должны понять, что действовать надо уже сейчас, потому что потом будет уже поздно», — говорят молодые участники протестов.

Полиция опасается повторения ситуации, когда в среду активисты заблокировали движение на крупнейших улицах и площадях в центре Лондона, спровоцировав гигантскую пробку. В результате, по данным городских властей, были нарушены планы полумиллиона лондонцев и туристов.

Активисты не намерены отступать. С понедельника, когда начались протесты, за нарушение общественного порядка были задержаны около 500 человек. Лондонская полиция отменила отпуска сотрудников и привлекает дополнительные силы для охраны города.