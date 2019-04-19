Разрушен, но не потерян

Euromews подготовил специальный выпуск. посвященный трагедии в Париже, где 15 апреля мощный пожар разрушил Собор Парижской Богоматери - Нотр-Дам-де-Пари, который фигурирует в романе Виктора Гюго. Наши корреспонденты и ведущие следили за развитием событий, предоставляя слово очевидцам, властям, участникам спасательной операции, искусствоведам... В блок вошли заявления президента Франции Эманнуэля Маркона, сделанные по следам трагедии.

Нотр-Дам не оставили в одиночестве: за пожаром наблюдали тысячи людей, парижан, гостей города. "Если собору суждено погибнуть, не хочу , чтобы в эту страшную минуту он остался один", - заявила одна из наблюдавших за пожаром женщин.

Собор является символом Франции, ежегодно через него проходили до 15 миллионов человек. Он простоял без малого 9 веков, пережив Великую Французскую революцию, две мировые войны... Пожар случился в момент, когда в соборе начиналась реставрация шпиля: Нотр-Дам готовился к новой странице в своей истории.

Благодаря усилиям 400 пожарных, избравших тактику "отсечения огня", удалось сохранить колокольные башни, фасад и спасти бесценные исторические артефакты, включая предполагаемый Терновый венец Иисуса Христа.

Что впереди? Из нашего специального выпуска вы узнаете, сколько средств было собрано в виде пожертвований всего за сутки после пожара и когда президент Макрон обещает завершить реставрацию собора.