Санчес согласен дебатировать дважды

Премьер-министр Испании Педро Санчес уступил требованиям общественности и оппозиции и согласился участвовать сразу в двух дебатах.

Причём, первые - в эфире телеканала "Телевисьон Эспаньола" - состоятся за пять дней до парламентских выборов - в понедельник. А вторые - на канале "Атресмедиа" - днём позже - во вторник.

Впрочем, лидер Социалистической рабочей партии долгое время противился этой идее, называя "ненормальным" устроение двух подряд теледебатов и настаивая на проведении одних-единственных. "Но ничего не поделаешь", - прокомментировал своё решение Санчес.

Тем более, что кандидаты от "Народной Партии", партий "Подемос" и "Граждане" давно выразили готовность вступить в прения с конкурентом-социалистом и в тот, и в другой день.

Тема дебатов - чуть ли не самая главная в этой предвыборной кампании. А началось всё с того, как участвовать в них запретили ультраправой партии "Вокс". В пока ещё работающем парламенте она не представлена - так мотивировал своё решение Центральный избирательный совет страны.

Грядущие дебаты призваны подогреть интерес испанских избирателей, которые из-за праздника Пасхи и и каникул несколько охладели к выборам, намеченным на 28 апреля.