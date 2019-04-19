Северная Македония готовится к президентским выборам

Северная Македония готовится к шестым президентским выборам с момента обретения независимости от бывшей Югославии. Три кандидата приняли участие в предвыборной гонке, пытаясь завоевать доверие миллиона восьмисот тысяч избирателей, имеющих право голоса. Одним из главных вопросов избирательной кампании стало Преспанское соглашение с Грецией, которое разблокировало евроатлантическую перспективу Скопье.

Кандидат в президенты от правящего Социал-демократического союза Македонии Стево Пендаровски проводит свою кампанию под лозунгом "Вместе вперед", пытаясь мобилизовать избирателей из разных этнических групп. Пендаровски — сторонник Преспанского соглашения. Он уверяет, что его избрание президентом окажет широкое положительное воздействие на весь процесс восстановления общества.

Стево Пендаровски, кандидат от Социал-демократического союза: "Если моя кандидатура будет поддержана большинством людей, живущих в Северной Македонии, это даст дополнительный стимул сторонникам реформ и проевропейских взглядов в регионе. И, конечно, станет для других людей из других стран примером того, что двигаться вперед можно только путем разрешения так называемых замороженных конфликтов, которые, к сожалению, до сих пор существуют рядом с нами — например, проблема Приштины".

Его оппонент, кандидат от оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ (Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии за македонское национальное единство) Гордана Сильяновска-Давкова начала предвыборную кампанию под лозунгом "Справедливость для Македонии". Она считает, что Преспанское соглашение, обусловленное изменением названия страны, унижает достоинство всей нации и должно быть пересмотрено.

Гордана Сильяновска-Давкова, кандидат от партии ВМРО ДПМНЕ: "Их политика полностью игнорирует произошедшую деградацию обязательного международного права, несмотря на то, что оно является фундаментальной ценностью конституционного строя. И все это во имя Преспанского соглашения, во имя добрососедских отношений. Но такие отношения нельзя выстроить, если забывать о достоинстве".

Третий участник президентской гонки — независимый кандидат от албанской оппозиции Блерим Река. Он — этнический албанец и бывший посол Северной Македонии в ЕС. Река, сторонник Преспанского соглашения, критикует правящую коалицию за неудачные реформы в правовой сфере.

Блерим Река, кандидат от албанской оппозиции: "Македонии пора начать строить республику с верховенством права, бороться с коррупцией и организованной преступностью и провести реформы в государственном управлении. Почему? Потому что, я думаю, что, только выполнив эти три- четыре основных условия, мы сможем стать новым членом Европейского Союза в будущем".

Борьян Йовановски, Euronews: "Первый тур выборов запланирован на 21 апреля. Их результаты станут проверкой поддержки Преспанского соглашения, которое разрешило давний спор между Грецией и Северной Македонией по поводу названия. Осуществление этого соглашения имеет жизненно важное значение. Важно, чтобы устремления Северной Македонии были одобрены Европейским советом в июне. Это даст возможность в дальнейшем начать переговоры о вступлении в ЕС".