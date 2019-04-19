Теракт в Северной Ирландии

29-летняя женщина погибла в результате стрельбы, которая произошла в четверг в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Полиция рассматривает случившееся как террористический акт, сообщили правоохранительные органы провинции на своей странице в "Твиттере". Начато расследование инцидента.

По сообщениям местных СМИ, убийство произошло в ходе массовых беспорядков в преддверии годовщины Пасхального восстания 1916 года в Дублине под лозунгами независимости от Великобритании. Неизвестные в масках открыли стрельбу и забросали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью и самодельными бомбами. Один автомобиль и фургон были сожжены, после чего полиция оцепила район происшествия.

В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности в преддверии "брексита".