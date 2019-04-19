В Ольстере убита журналистка: ведется расследование

В североирландском Лондондери полиция ведет расследование обстоятельств гибели редактора американского издания "Медиагейзер" Лайры Макки. Журналистка была смертельно ранена во время беспорядков, произошедших в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании.

Марк Хэмильтон, представитель полиции: "С большим сожалением мы сообщаем, что накануне в одиннадцать часов вечера вооруженный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону стражей порядка. В результате ранения получила молодая женщина 29-летняя Лйра Макки. Ее увезли с места происшествия на полицейском Land Rover в больницу. К сожалению, она умерла. Мы расцениваем случившееся как теракт, совершенный республиканцами-диссидентами. Скорее всего, за всем этим стоит новая ИРА. В этом направлении мы и ведем расследование".

Мишель О'Нил, вице-президент "Шинн Фейн" - партии североирландских националистов осудила насилие, назвав случившееся актом, направленным на подрыв Соглашения Страстной Пятницы.

"Душераздирающая новость". - написала в своем "твиттере" лидер Демократической юнионисткой партии Арлин Фостер. "Те, кто выходил с оружием в руках на улицы в 70-х, 80-х и 90-х поступали неверно. Это касается и нашего времени. Никто не хочет повторения прошлых событий".

На фоне неопределенности по вопросу ирландской границы после "брексита", в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных групп. Дестабилизацией обстановки обеспокоены по обе стороны Ла-Манша.