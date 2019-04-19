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Великобритания

«Это нападение на нас всех»

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 Павел Барсуков 
«Это нападение на нас всех»
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«Террористическим нападением» называет полиция Северной Ирландии гибель журналистки Лайры Макки. Ирландка, уроженка Белфаста, работала на американское издание.

Во время полицейской операции возникли беспорядки. Женщина получила огнестрельное ранение, её доставили в больницу, но спасти не смогли.

Не уточняется, стала ли Макки случайной жертвой стрельбы. Полиция возлагает ответственность на бойцов «Новой ИРА». На фоне подготовки к «брекситу» в Ольстере заметно возросла активность радикальных групп.

Арлин Фостер, глава Демократической юнионистской партии:

«Это нападение на каждого жителя Северной Ирландии, независимо от того, католик вы или протестант, британец или ирландец. Это нападение на демократию. Нам необходимо объединиться и заявить, что подобное абсолютно неприемлемо для нас».

Мишель О'Нил, глава «Шинн Фейн» в Северной Ирландии

«Трагически прервалась молодая жизнь. Наши сердца разбиты. Тем, кто организовал это нападение, нет места в нашем обществе, им не найти никакой поддержки. Те, кто устроил это нападение, напал на всех нас, напали на всё наше общество, на всех жителей Лондондерри, на мирный процесс и на соглашения Страстной пятницы».

Лайра Макки получила известность после выхода автобиографической книги об ЛГБТ-подростках в католической Ирландии. Она сотрудничала с несколькими изданиями, занимаясь расследовательской журналистикой.