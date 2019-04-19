«Это нападение на нас всех»

«Террористическим нападением» называет полиция Северной Ирландии гибель журналистки Лайры Макки. Ирландка, уроженка Белфаста, работала на американское издание.

Во время полицейской операции возникли беспорядки. Женщина получила огнестрельное ранение, её доставили в больницу, но спасти не смогли.

Не уточняется, стала ли Макки случайной жертвой стрельбы. Полиция возлагает ответственность на бойцов «Новой ИРА». На фоне подготовки к «брекситу» в Ольстере заметно возросла активность радикальных групп.

Арлин Фостер, глава Демократической юнионистской партии:

«Это нападение на каждого жителя Северной Ирландии, независимо от того, католик вы или протестант, британец или ирландец. Это нападение на демократию. Нам необходимо объединиться и заявить, что подобное абсолютно неприемлемо для нас».

Мишель О'Нил, глава «Шинн Фейн» в Северной Ирландии

«Трагически прервалась молодая жизнь. Наши сердца разбиты. Тем, кто организовал это нападение, нет места в нашем обществе, им не найти никакой поддержки. Те, кто устроил это нападение, напал на всех нас, напали на всё наше общество, на всех жителей Лондондерри, на мирный процесс и на соглашения Страстной пятницы».

Лайра Макки получила известность после выхода автобиографической книги об ЛГБТ-подростках в католической Ирландии. Она сотрудничала с несколькими изданиями, занимаясь расследовательской журналистикой.