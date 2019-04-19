Пожар, пластик и землетрясение

1. В понедельник 15 апреля французские пожарные боролись с адом внутри парижского собора Нотр-Дам, стремясь ограничить дальнейшее разрушение внутреннего убранства культового памятника.

Кадры, обнародованные во вторник парижской пожарной бригадой, показывают, что своды собора горят, и пламя вспыхивает внутри, в то время, как пожарные и робот пытаются потушить пламя.

Заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил во вторник, что задержка тушения пожара на 15-30 минут могла иметь решающее значение для спасения того, что осталось от сооружения.

2. Демонстрация протеста устроили во вторник у штаб-квартиры Nestle в швейцарском городке Веве активисты "Гринпис". Они обвиняли руководство компании в том, что она не предприняла достаточных усилий для сокращения количества одноразовых пластиков, загрязняющих свалки и океаны. Демонстранты установили гигантское чудовище, сделанное из пластика, прямо перед зданием, а также проплыли на лодках по озеру Леман, развернув над головами плакаты.

В "Гринпис" заявили, что в акции приняли участие 65 активистов из 7 стран Европы.

Ранее Компания Nestle пообещала сделать 100% своей упаковки перерабатываемой для многократного использования к к 2025 году , а также сделать акцент на использовании полимеров из компостируемых и биоразлагаемых материалов.

Но "Гринпис" говорит, что Nestle не выполняет свои обещания, а политике компании не хватает прозрачности.

3. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в четверг 18 апреля в приморском городе Хуалянь на Тайване. Жертв и разрушений не было. Видеокадры, снятые сотрудниками агентства SET News, показывают, что лампы в их офисе качаются и мигают.

По данным Центрального бюро погоды Тайваня, землетрясение произошло на глубине 18 км. По данным Геологической службы США сила землетрясения - 6,4 баллов, а поизошло оно на глубине 15 км.