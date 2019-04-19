Страстная пятница на Филиппинах

На Филиппинах в Страстную пятницу по традиции верующие переживают мучения Христа. Крестный ход завершается настоящим распятием: благочестивые филиппинцы позволяют прибить себя к кресту гвоздями.

За церемонией наблюдают врачи, сам процесс проводит опытный человек, использующий особые гвозди и знающий, как их забивать, чтобы не повредить кости и крупные сосуды.

Тем не менее такой религиозный фанатизм подвергается осуждению со стороны как светских, так и религиозных руководителей азиатской страны.