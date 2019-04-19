"В докладе Мюллера доказательств нет"

"Вмешательства России в президентские выборы в США не было", и "публикация лишний раз это подтверждает". Так прокомментировали в Кремле итоги расследования спецпрокурора Соединённых Штатов.

По словам Дмитрия Пескова, доклад Мюллера, на который "были потрачены деньги американских налогоплательщиков "не содержит никакой новой информации".

"В целом, доклад по-прежнему не несёт сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательные процесс в Америке. Мы сожалеем, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход, развитие и без того находящихся в не лучшем состоянии российско-американских отношений Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

В докладе говорится: Москва пыталась повлиять на исход американских выборов кампанией в соцсетях и взломом серверов Демпартии. Однако факт сговора штаба республиканцев с Кремлём спецпрокурор доказать не смог.

Между тем, Мюллер сделал вывод о том, что президент США чинил препятствия для отправления правосудия. Правда, генпрокурор Уильям Барр счёл приведённые в отчёте доводы недостаточными для предъявления Дональду Трампу обвинений. Тем временем, демократы добиваются того, чтобы Мюллер рассказал об этом подробнее и отчитался о проделанной работе Конгрессу.