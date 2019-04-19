ДТП на Мадейре: причины трагедии пока не установлены

Правоохранительные органы Португалии выясняют причины ДТП на острове Мадейра; здесь в минувшую среду перевернулся туристический автобус. Жертвами трагедии стали 29 человек. В пятницу транспортное средство эвакуировали с места происшествия для экспертизы. Пока основная версия ДТП - отказ тормозов. Находящиеся на острове туристы не скрывают эмоций:

"Мы были в СПА, так что мы ничего об этом не слышали. Все очень печально, но мы все равно вернемся сюда. Это прекрасное место... А этим утром мы молились за погибших на Мадейре людей".

Всего, по сведениям местных властей, в автобусе находились около 50 пассажиров, преимущественно, туристы из Германии, а также водитель и гид - португальцы. Получившие ранения и травмы люди, были доставлены в больнцу в Фуншале. Два дня спустя пациентов посетили глава МИД Португалии Аугусто Сантуш Силва и его немецкий коллега Хейко Маас.

Политики также побывали на месте аварии и почтили память погибших. В связи с трагедией правительство Португалии объявило объявило трехдневный национальный траур.

Слова соболезнования и поддержки семьям погибших в ДТП от канцлера Германии Ангелы Меркель передал в своем "твиттере" официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. В МИД Германии создан оперативный кризисный штаб.