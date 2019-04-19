Не защищённые паролем

Пароли к миллионам аккаунтов в Instagram хранились незашифрованными в текстовой форме на серверах Facebook.

Об этом заявили в самой компании, которой принадлежит приложение, заверив в том, что доступ к данным был только у её сотрудников и никто из них ситуацией не воспользовался.

Проблему обнаружили ещё в январе, а публично о ней заговорили в марте. Правда, тогда речь шла не о миллионах, а десятках тысяч инстаграммеров.

"Я понимаю, учитывая, что у Facebook 2 миллиарда пользователей, число 1,5 миллиона кажется не таким уж большим. Но тогда стоит задуматься о том, что информация об этих людях автоматически загружалась куда-то без их ведома и согласия. Тем более, говорится, что эта ситуация могла коснуться сотен миллионов людей. Это напоминает историю с Cambridge Analytica, только несколько приукрашенный её вариант", - поясняет Адам Левин, основатель Cyberscout.

По правилам безопасности, данные должны храниться исключительно в нечитаемом - зашифрованном - виде. Проблема уже устранена, заявили в Facebook, пообещав оповестить всех, кого она могла коснуться.

В последние два года компанию регулярно обвиняют в нарушении политики конфиденциальности, продаже и утечке данных пользователей социальной сети.