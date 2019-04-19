Битва за Триполи: обстрел жилых районов

На окраинах столицы Ливии продолжаются бои. Конфликт разгорелся между силами Правительства национального согласия и действующим на востоке страны временным правительством, которое поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

По данным ООН, жертвами противостояния стали уже свыше 200 человек, сотни получили ранения. С начала апреля 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Накануне жилой район аль-Суани на юго-западе Триполи подвергся миномётному обстрелу. Местные жители обвиняют в бомбардировках силы Хафтара

Юссеф Салем: "Мы обращаемся к ООН и Совету Безопасности — прислушайтесь! Вы слышите звуки обстрелов? Это жизнь в районе аль-Суани. На нас падают снаряды, пожалуйста, мы просим вас найти решение. Хафтар бомбит мирное население. Его силы принимают участие в беспорядочных обстрелах мирных граждан, с применением танков, миномётов. Он разрушил аль-Суани".

Махмуд аль-Сайед: "Они бомбят без прицела. откуда падают бомбы по ночам? Они разрушили весь мир. Мне пришлось покинуть свой дом. У меня теперь нет дома, машины, ничего. Добрые люди помогли нам, приняли нас, помогли нам выбраться из района. Я клянусь вам, мой дом бомбили".

Ливийская национальная армия отвергла обвинения в обстрелах жилых районов. Между тем военная прокуратура, работающая под руководством Правительства национального согласия, выдала ордер на арест Хафтара и шестерых его сподвижников.

Но восточное правительство Ливии утверждает, что проводит операцию против террористических группировок.

Премьер-министр Абдалла Ат-Тани заявил: "Если международное сообщество перестанет вмешиваться, если такие страны как Турция перестанут посылать свой флот, свои военно-морские силы в Мисрату и на запад Ливии, то конфликт скоро прекратится, потому что у вооружённых отрядов не будет сил противостоять армии".

На этом фоне Правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем объявило о приостановке действия всех соглашений с Францией и прекращении сотрудничества в сфере безопасности из-за поддержки Парижем Халифы Хафтара. Франция назвала обвинения в поддержке Хафтара необоснованными.