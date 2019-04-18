Нью-Йорк: в собор со своим бензином

Что делал мужчина с двадцатью литрами горючего в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке? На этот вопрос пытается ответить полиция. В момент, когда подозреваемый уже собирался покинуть здание, бензин пролился на пол. Это заметил охранник и сообщил полиции. Мужчину допросили и оставили под стражей. Был ли инцидент попыткой теракта? В правоохранительных органах полагают, что говорить об этом пока рано.

Джон Миллер, представитель департамента по разведке и борьбе с терроризмом: "Сложно сказать, каковы были его намерения. Однако учитывая то, что человек вошел в церковь почти с 15-тью литрами бензина, двумя бутылками жидкости для розжига и двумя зажигалками, вызывает у нас серьезную обеспокоенность и настороженность".

Местные СМИ сообщают, что у мужчины уже были проблемы с законом. Собор Святого Патрика - католический храм, построенный в 1878 году в стиле неоготики. Собор внесён в реестр национальных исторических памятников США.