Известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Поражение, равное победе. "Тоттенхэм" впервые в своей истории пробился в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче "Манчестер Сити" со счётом 3:4. В первой встрече - на выезде - "горожане" уступили хозяевам - 1:0. Так, по сумме голов, забитых в двух играх, лондонский клуб оказался сильнее.

"Мы заслужили место в полуфинале. Мои игроки - герои. Я говорил им ещё до матча: "Что бы ни случилось, я буду вами гордиться". Выходом в 1/2 мы вершим историю. Поэтому я более чем счастлив за них и горд", - прокомментировал результат своих подопечных Маурисио Почеттино, главный тренер "Тоттенхэма".

Забив пять мячей за 21 минуту, команды установили рекорд результативности турнира. Арбитры дважды просматривали видоповторы. Так, из за выявленного по VAR офсайда последний - решающий - гол "Ман Сити" был отменён.

"Я - за систему видеопомощи арбитрам. Может быть, гол Лорьенте - это гандбол. Если смотреть с одного угла, - рука была. С другого угла - со стороны судей - нет. Я - за честный футбол и справедливые решения. Арбитрам нужно помогать", - ответил на вопрос о судействе в игре Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити".

Стены домашнего стадиона не помогли "Порту" устоять под натиском "Ливерпуля". В четвертьфинальном матче англичане одолели португальцев со счётом 4:1.

"Мы в полуфинале, там встретимся с "Барселоной". Пока я не слишком много думаю об этом. Но очень рад тому, что мы сыграем с ней. Однако, будет трудно. В последние два года никому не удаётся обыграть каталонцев на их поле. Я очень горжусь ребятами. То, что они сделали, - это просто блестяще. Причём, они показали разнообразную игру, что делает нашу команду вдвойне особенной. Я и правда счастлив", - поделился впечатлениями с журналистами главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Путёвки в финал еврокубка команды начнут разыгрывать с 30 апреля.

"Ливерпуль" сразится с "Барселоной", а "Тоттенхэм" - с "Аяксом", который выбил из турнира "Ювентус" и "Реал".