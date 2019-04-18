Судан: вода для протестующих

В столице Судана Хартуме добровольцы установили на улице бочки с водой, наполняя пластиковые бутылки и стаканы людей, вышедших на акцию протеста в четверг, 18 апреля. По словам волонтёров, температура здесь нередко достигает 40 и даже 45 °C, что приводит к многочисленным случаям обезвоживания. Волонтёры отмечают важность их работы, поскольку, утолив жажду, люди могли продолжать акцию.

В результате продолжавшихся несколько недель демонстраций, вызванных ростом цен на продовольствие, высокой безработицей и усилением репрессий, 75-летний Омар аль-Башир был свергнут военными – спустя три десятилетия после захвата власти в результате переворота.