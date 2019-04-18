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Демократическая республика Конго

Крушение судна в ДР Конго: свыше 140 пропавших без вести

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 Надежда Дрямина 
Крушение судна в ДР Конго: свыше 140 пропавших без вести
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До сих пор неизвестна судьба свыше 140 пассажиров судна, потерпевшего крушение на востоке Демократической республики Конго.

По меньшей мере 13 человек погибли, сообщил президент страны Феликс Чисекеди, пообещав предотвратить повторение случившегося. Трагедия произошла в понедельник на озере Киву. Основная версия опрокидывания лодки - перегруз.

Подобные происшествия - не редкость для ДРК, где операторы зачастую игнорируют элементарные требования безопасности, используя ветхие суда, вмещая на них больше пассажиров, чем положено. При этом спасательных жилетов на борту, как правило, нет.

Пятница объявлена в стране днём траура.

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