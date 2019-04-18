В Париже чествовали спасавших Нотр-Дам пожарных

"Безграничное мужество". Мэр Парижа Анн Идальго и глава МВД Франции Кристоф Кастанер чествовали пожарных, спасавших Нотр-Дам.

В 12-часовой борьбе с пламенем, которое чуть не уничтожило главный символ французского католичества принимали участие более 500 пожарных.

Около 60 из них до сих пор работают в Нотр-Даме, чтобы предотвратить возможные новые возгорания. Пожарные пока не разрешают следователям начать работу в соборе из соображений безопасности.

Как сообщается, есть опасность обрушения двух фронтонов и нескольких фигурок внутри здания.

"У нас нет времени ждать. Наша главная цель - засучить рукава и приступить к работе. Вместе мы сильнее! Мы вернем Парижу собор, мы вернем всему человечеству символ мира, истории и свободы. Да здравствует Нотр-Дам, да здравствует республика, да здравствует Франция!", – заявил Кастанер.

Позже в Елисейском дворце президент страны Эммануэль Макрон лично поблагодарил пожарных за безукоризненно выполненную работу и добавил, что решил наградить их золотыми медалями "За отвагу и самоотверженность".

В результате пожара, вспыхнувшего вечером в понедельник в соборе Парижской Богоматери, не удалось спасти кровлю и шпиль здания. Как сообщается, именно у его основания и возник пожар, предварительно из-за короткого замыкания.