Тушившие Нотр-Дам пожарные на приёме в Елисейском Дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце почти 300 пожарных, которые боролись с огнём в тот злополучный день 15 апреля, когда горел собор Парижской Богоматери.

На торжественном приёме в четверг присутствовали также настоятель Нотр-Дама Патрик Шове и мэр Парижа Анн Идальго.

Тем временем, сумма пожертвований, сделанных на реконструкцию памятника архитектуры с 800-летней историей, превысила один миллиард евро.

Набережная Сены усыпана букетами цветов от жителей и гостей столицы, а также записками со словами сожаления и горечи, сочувствия французам, для которых собор являет собой исторический символ страны.