Опубликован доклад Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США

Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но следствие не выявило фактов сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой. Об этом говорится в докладе спецпрокурора США, опубликованном в этом четверг. Роберт Мюллер обнаружил десять эпизодов, которые можно потенциально расценить как попытки Дональда Трампа помешать расследованию, но спецпрокурор не смог предоставить достаточных доказательств.

На результаты расследования уже отреагировал глава Белого дома. "Никакого сговора, никакого препятствования правосудию. Для хейтеров и крайне левых демократов - игра окончена", - написал он в своем Twitter, оформив послание в стиле "Игры престолов".