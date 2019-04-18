Страшная авария на Мадейре

Прокуратура Португалии начала расследование по факту ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра, в результате которого 29 человек погибли и 27 получили травмы различной степени тяжести. По сообщениям местных СМИ, автобус перевозил туристов из Германии. Среди пострадавших два португальца — водитель и гид, остальные — иностранцы. Всего в автобусе находилось 55 пассажиров.

Педру Каладу вице-председатель правительства Мадейры: "Мы получили информацию от транспортной компании о том, что автобус был относительно новым, всего пять лет, по-видимому, все было в соответствии с правилами безопасности. Пока рано говорить о причинах аварии".

Как сообщили представители местных властей, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщина скончалась от травм в клинике. Все погибшие - в возрасте от 40 до 50 лет. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, трое раненых были прооперированы.

Томасия Алвеш, главврач больницы: "Первые жертвы поступили к нам в 19 часов по местному времени. Им сразу же была оказана помощь. Также была организована поддержка пострадавшим, а также родным и друзьям тех, кто попал в эту аварию. Были установлены контакты с консульствами, а также с иностранными и пограничными службами, поскольку большинство жертв — иностранцы".

Слова соболезнования и поддержки семьям погибших в ДТП от канцлера Германии Ангелы Меркель передал в своем Твиттере официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. В МИД Германии создан оперативный кризисный штаб. В связи с трагедией власти Мадейры объявили трехдневный траур.

ДТП произошло в среду вечером, около 18.30 по местному времени в районе населённого пункта Канису. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте, после чего автобус вылетел с узкой дороги и, перевернувшись, рухнул на крышу дома, расположенного уровнем ниже.