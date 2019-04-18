Грета Тунберг выступила в итальянском сенате

Шведская школьница Грета Тунберг, номинированная на Нобелевскую премию мира, побывала в итальянском сенате. Здесь она выступила на конференции «Климат: погода меняется, пора меняться», организованной председателем Сената Элизабеттой Альберти. 16-летняя Грета Тунберг прославилась активными призывами к борьбе с климатическими изменениями, требуя от политиков Евросоюза принятия срочных мер для изменения экологической политики ЕС во имя будущих поколений:

– Теперь у нас, вероятно, даже нет будущего... Вы лгали нам, внушали нам ложные надежды, когда рассказывали о будущем, которого следует ожидать.

На конференции выступил председатель Евро-средиземноморского центра климатических изменений Антонио Наварра:

– Очевидно, что мы находимся на переломном этапе, когда концентрация углекислого газа достигла очень высокого уровня. Мы располагаем прямыми доказательствами того, что этот уровень выше, чем был за последний миллион лет, а также косвенными доказательствами того, что это самый высокий уровень за последние 30 миллионов лет.

Ранее папа римский Франциск благословил экоактивистку на дальнейшую борьбу:

– Храни тебя господь. Продолжай делать то, что делаешь. Иди вперёд!

Прошлой осенью Грета Тунберг объявила себя лидером общемирового подросткового движения «школьная забастовка за климат», а зимой организовала в Париже шествие, в котором приняли участие около тысячи человек. Её одноклассники надеются на успех её действий:

– Она может помочь изменить мир.