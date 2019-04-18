Берлин отвергает требование Афин о репарациях

Германия отвергает требования Греции о репарациях за ущерб, нанесенный стране во время Первой и Второй мировых войн. Вопрос давно закрыт заявляют в Берлине. Согласно подсчетам греческого Государственного казначейства, долг Германии перед Грецией составляет порядка трехсот миллиардов евро.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал: "Вопрос о немецких репарациях окончательно урегулирован как юридически, так и политически".

Между тем лидеры влиятельного германского профсоюза Ver.di и Левой партии считают, что федеральное правительство должно действовать.

Бернд Риксингер, лидер Левой партии : "Нет никаких сомнений в том, что Греция получила крайне мало компенсационных выплат от Германии... Вермахт и, кроме того, Рейхсбанк украли там крупные суммы, миллиарды. По этому вопросу необходимо найти консенсус".

Ранее парламент Греции одобрил резолюцию, обязывающую правительство Алексиса Ципраса добиться выполнения греческих требований "всеми дипломатическими и юридическими средствами".