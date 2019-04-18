Нотр-Дам: реновация и инновации

О реновации и инновациях говорят теперь в Париже. Французские власти объявили международный архитектурный конкурс на восстановление Нотр-Дама. Частные лица и компании продолжают жертвовать в фонд перестройки, сумма уже превысила миллиард евро.

С инициативой помочь выступила и Россия: российский президент предложил французскому коллеге специалистов по восстановлению памятников архитектуры.

Президент Франции Эммануэль Макрон, обещавший восстановить собор за пятилетку, собрал в четверг внеочередное заседание кабинета.

Правда, сперва нужно решить вопрос о поддержании того, что осталось: пожарные говорят об опасности обрушения верхних элементов стен, которые больше не удерживаются сгоревшими деревянными перекрытиями.

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции:

«Международный конкурс позволит нам задать вопрос — нужно ли вообще восстанавливать шпиль. Или, как это часто бывает в развитии архитектурного наследия, мы подарим собору совершенно новый шпиль, соответствующий современным технологиям и веяниям времени».

Французы благодарят пожарных: если бы не их действия, возможно, восстанавливать было бы нечего. Удалось сохранить несущие конструкции и значительную часть интерьера, с риском для жизни были спасены ценности и реликвии. Бойцов, тушивших собор, чествуют как героев.

Мириам Шудзински, пожарная охрана Парижа:

«Я не знала, чего ожидать. Снизу нам не была видна вся картина. Мы знали, что крыша горит, но не имели точной информации. Мы хорошо поняли, что происходит, лишь когда забрались наверх. Было очень, очень жарко, нам приходилось постоянно отступать, поскольку огонь распространялся очень быстро».

В знак солидарности с замолчавшим Нотр-Дамом, вечером в среду соборы Парижа и крупнейших городов Франции зазвонили в колокола: в тот час — без десяти восемь вечера — когда вспыхнул пожар.

В самом Нотр-Даме колокольни уцелели, но эксперты опасаются за состояние деревянных балок, на которых крепятся колокола.