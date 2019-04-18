Предвыборное путешествие по Европе: "социальный спортзал" Скампии

Корреспонденты Евроньюс Джек Паррок и Елена Каваллоне продолжают поездку по Италии. Из центра Неаполя они направились к самым неприглядным пригородам и добрались до Скампии – района, печально известного по телесериалу «Гоморра». Многие считают, что бедность и преступность стали тут синонимами, но местные жители стремятся избавиться от этого неприятного ярлыка.

Здесь они встретились с Джанни Маддалони, чей сын Джузеппе стал олимпийским чемпионом по дзюдо. Занятия в его спортзале спасли многих здешних детей от влияния преступного мира. На тренировки принимают всех, кто выполняет главное условие: соблюдение правил.

– Это социальный спортзал, за занятия платят очень немногие – лишь те, кто может себе это позволить, – говорит Джанни Маддалони. – Мы открыты для тех, у кого нет отца, нет семьи. Именно в этом смысл спорта.

– Тренировками здесь пытаются снизить уровень преступности и открыть детям путь к лучшему будущего, несмотря на все трудности, – отмечает Елена Каваллоне. – Занятия заканчиваются здесь в девять вечера, но для многих этих ребят борьба продолжается и за пределами спортзала.

Сюда нередко приходят ребята из неблагополучных семей, их растят матери-одиночки, а отцы сидят в тюрьме. В таких условиях рос Франческо, решивший изменить свою жизнь пять лет назад. Раньше он был хулиганом, а теперь обучает дзюдо мальчишек:

– Спорт приобщает к ценностям и прививает уважение к людям – чего я был в детстве лишён. А когда за вас возьмётся требовательный тренер, который всегда будет рядом, вам придётся изменить своё поведение.

К этому спортзалу приходят также нуждающиеся, которые могут получить здесь продукты питания. Одна из местных жительниц, чей сын ходит сюда на тренировки, объясняет, что Скампия не в приоритете для политиков. Она живёт здесь с 1970-х годов, и, по её словам, многие ощущают, что властям нет до них никакого дела:

– Я хотела бы, чтобы эти люди побывали здесь и увидели всё своими глазами, а не полагались на то, что им рассказывают. И ещё хотелось бы, чтобы они приходили сюда не только перед выборами.

За несколько недель до европейских выборов родители из Скампии обращаются к политикам: не забывайте про этот пригород и про здешнюю молодёжь.