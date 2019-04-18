Топливный кризис в Португалии: водители прекратили бастовать

Путь выхода Португалии из энергетического кризиса найден. Не иначе как "победой" назвали в правительстве результаты переговоров с профсоюзами, с подачи которых три дня назад водители бензовозов объявили бессрочную забастовку. Из за чего запасы топлива в стране почти иссякли. Нехватка бензина привела к закрытию сотен автозаправочных станций. У тех, что продолжали работать, автомобилисты выстраивались в длинные очереди.

Национальная ассоциация грузовых перевозчиков, власти и профсоюзы сумели договориться в четверг. Объявив о том, что их требования были услышаны, водители прекратили стачку.

"Одним из требований было присвоение специальной категории водителям, перевозящим огнеопасные материалы. Другое - касалось зарплаты. Мы выступали за то, чтобы вдвое был увеличен минимальный оклад, которого мы добились ещё 20 лет назад и который с тех пор не менялся. Мы хотим получать субсидии в связи с риском нашей работы не от случая к случаю, а ежемесячно", - пояснил Хосе Рего, координатор, "Объединение первозчиков опасных грузов".

"Это были главные претензии, которые португальские водителей, перевозящие опасные грузы, предъявили властям, - передаёт наш корреспондент Филипа Соарес. - Они начали бастовать в понедельник и вынудили правительство объявить энергетический кризис во вторник вечером. Как мы наблюдали вчера, многие жители по всей стране столкнулись с серьёзными трудностями при заправке своих автомобилей. Без топлива остались порядка 40% АЗС. Теперь португальцы, которые собирались отправиться в путешествие, чтобы провести праздник Пасхи с семьёй, могут вздохнуть с облегчением".