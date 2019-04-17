Папа Римский молится за французов

Папа Римский Франциск выражает свою солидарность Франции и молится за французских католиков и парижан, для которых сгоревший Нотр-Дам в начале страстной недели воспринимается особо чувствительно.

Вспыхнувший пожар в соборе в понедельник привел к обрушению шпиля и кровли. Большего ущерба удалось избежать благодаря скоординированным действиям пожарных внутри здания.

"_Пользуясь случаем, я выражаю Парижской епархии, всем жителям города и всему французскому народу свое глубокое чувство солидарности после пожара в соборе Парижской Богоматери.

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Дорогие братья и сестры, мне было больно и я разделяю ваши чувства. За тот труд, который люди приложили для спасения собора, церковь должна быть благодарна им", – обратился к французам понтифик.

Ранее Ватикан заявил, что готов предложить все имеющиеся ноу-хау для восстановления Нотр-Дама. В частности местные реставраторы работали над Пьетой Микеланджело и фресками Сикстинской капеллы.