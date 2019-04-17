Энергетический кризис в Португалии: запасы топлива иссякают

В Португалии усугубляется энергетический кризис. Из-за бессрочной забастовки водителей бензовозов около полутора тысяч автозаправок остались практически без топлива.

Предписание властей о его доставке хотя бы в минимальных объёмах, по всей видимости, не выполняется. Под угрозой работа аэропортов, где запасы горючего достигли критически низких уровней.

Автомобилисты наматывают круги в поисках бензина, выстраиваются в длинные очереди на АЗС.

"Сегодня утром на то, чтобы заправить машину, принадлежащую Красному кресту, у меня ушло 45 минут", - говорит водитель госпиталя Хорхе Торрес.

"Топлива почти нигде нет. У меня кончается бензин. Нужно проверить бак. Если он пуст, то сегодня я не смогу доставить больше ничего", - рассказывает шофёр транспортной компании Педро Силва.

"Логично полагать, что это мешает работе, влияет на повседневную жизнь людей, затрудняет оказание помощи, в том числе перевозку лиц с ограниченными возможностями", - заключает Хорхе Торрес.

"В субботу я собираюсь отправиться в путешествие. В качестве меры предосторожности, я решил заправиться впрок. На некоторых автозаправках ситуация сегодня довольно драматичная. Потому я не сяду за руль ни завтра, ни в пятницу", - поясняет ещё один наш собеседник Руи Руксинол.

"Я хочу повидаться с матерью. - продолжает он. - Происходящее нас очень беспокоит. Я пробыл здесь недолго, но за эти 15-20 минут наблюдал настоящий хаос".

Бастующие водители бензовозов не отступают от требований увеличения оплаты труда и введения соответствующих льгот за опасную для жизни работу.

"Не так много осталось АЗС, на которых португальские водители могут заправить свои автомобили. Требование правительства обеспечить минимальный объём необходимого топлива касается лишь Лиссабона и Порту. Так что, если забастовка продолжится, то португальцам в канун праздник Пасхи, придётся весьма нелегко", - передаёт с места событий наш корреспондент Филипа Соарес.