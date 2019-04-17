Франциск: "Грета, не сдавайся"

Папа Римский благословил 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг на дальнейшую борьбу. Понтифик поддержал юную шведку, организатора школьных забастовок, участники которых требуют от властей приложить максимум усилий для спасения планеты. Франциск и Грета смогли пообщаться в Ватикане во время общей аудиенции, которая прошла на площади Святого Петра.

- Спасибо вам за то, что выступаете на защиту экологии и говорите правду. Это очень много значит.

- Храни тебя господь. Продолжай делать то, что делаешь Иди вперед.

За сутки до встречи с понтификом школьница, номинированная на Нобелевскую премию, побывала в Страсбурге и пообщалась с главой Европарламента Антонио Таяни. Тунберг заявила, что молодые европейцы должны надавить на взрослых, и призвала евродепутатов принять срочные меры, которые помогли бы остановить глобальное изменение климата.