"Острый" вопрос: каким будет шпиль Нотр-Дама

Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом заявил премьер-министр республики Эдуард Филипп. Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. Потушить его полностью удалось лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь полностью уничтожил большую часть кровли, часы и шпиль собора.

Премьер напомнил, что архитектором шпиля в 19-м веке был Эжен Виолле-ле-Дюк. Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце 18-го столетия.

Эдуард Филипп, премьер-министр Франции: "В понедельник вечером шпиль обрушился во время пожара. Международный конкурс позволит задаться следующими вопросами: нужно ли восстанавливать шпиль? Реконструировать ли его по проекту ле-Дюка, делать его таким же, или стоит дать собору иной шпиль, спроектированный с учетом новых технологий и вызовов нашего времени".

Во вторник вечером недалеко от Нотр-Дама снова собрались сотни парижан и туристов... Солидарность Франции выразил папа римский Франциск. Понтифик от имени всей церкви поблагодарил тех, кто боролся с огнем. Ранее Ватикан предложил Франции опыт и разработки специалистов своих музеев, чтобы помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери.