Президентские выборы в Индонезии: Видодо против Субианто

На президентских выборах в Индонезии лидирует действующий глава государства Джоко Видодо. По предварительным данным, его поддержали около 56 процентов проголосовавших избирателей. Его соперник генерал запаса Прабово Субианто - пока набирает порядка 44 процентов голосов.

57-летний Видодо, называющий себя народным политиком, намерен остаться у власти еще на пять лет. Видодо обещает избирателям построить новые дороги аэропорты и морские порты, а также повысить субсидирование бедных слоев населения в сфере здравоохранения.

Прабово Субианто, семья которого еще с колониальных времен принадлежала к общественно-политической элите Индонезии, также надеется на успешный для него исход выборов. В случае победы, Субианто намерен увеличить количество рабочих мест и разработать программу для поддержки малообеспеченных индонезийцев. Он также предлагает снизить цены на продукты первой необходимости.

Безопасность на выборах обеспечивали свыше трехсот сотрудников полиции и военных. Подсчет голосов осуществляется вручную: здесь еще нет технологий электронных урн. Официальные результаты Центральная избирательная комиссия объявит 22 мая.