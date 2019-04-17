Ас-Сиси сможет править Египтом до 2030 года

Парламент Египта утвердил поправки к конституции, предусматривающие в том числе продление президентских полномочий. Теперь глава государства, как и до 2014 года, получает право избираться на шестилетний срок вместо 4 лет. Таким образом действующий президент Абдель-Фаттах ас-Сиси сможет руководить Египтом до 2030 года.

Кроме того, депутаты проголосовали за восстановление в стране поста вице-президента, который ранее неоднократно то вводился, то отменялся. Однако окончательное слово остается за избирателями — утвержденные парламентом поправки будут вынесены на всенародный референдум.