В Лондоне арестованы более 120 экоактивистов, заблокировавших известный мост Ватерлоо. Участники акции, которая была организована экогруппой под названием Extinction Rebellion, вышли на улицы британской столицы еще в понедельник, но многие решили не расходиться по домам и во вторник. Они требуют, чтобы правительство активнее вело борьбу с климатическими изменениями.

REUTERS/Peter Nicholls

"Мы сами приклеили себя для того, чтобы ночью полицейские не смогли сдвинуть этот грузовик. Почему мы это делаем? Мы хотим отгородить мост, ставший местом проведения акции. Мы делаем это, потому что хотим, чтобы власти приняли меры для борьбы с климатическим кризисом, с экологической катастрофой, которая разворачивается на наших глазах", - говорит один из демонстрантов.

Участники экогруппы настаивают на том, чтобы правительство ввело режим чрезвычайной экологической ситуации. Кроме того, они призывают к снижению выбросов парниковых газов до нулевой отметки к 2025 году.

Голой грудью на защиту экологии

Экогруппа Extinction Rebellion прославилась на весь мир несколько недель назад. Ее участники, раздевшись практически догола, устроили акцию в британской Палате общин как раз в тот момент, когда депутаты готовились к очередному голосованию по "брекситу".

В чем смысл акции - объяснила пресс-секретарь группы Лорна Гринвуд. По ее словам, все сейчас переключили внимание на проблемы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, забыв об угрозах, которые таит в себе глобальное изменение климата.